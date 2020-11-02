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  2 ноября 2020
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Стали известны подробности убийства российского миллиардера Владимира Маругова. Фото
Предыстория: В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Подозреваемые в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова уехали с места убийства на машине, но потом бросили ее и скрылись, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о задержании подозреваемых в убийстве Маругова. Позже Следственный комитет опроверг данную информацию.

Как пишет «Московский Комсомолец», в дом 54-летнего владельца ООО «Мясная империя» вечером в воскресенье проникли двое преступников. Маругов проживал в деревне Аносино городского округа Истра. Дом не охранялся, дверь в баню, где хозяин находился с 36-летней подругой, жительницей Москвы, была не заперта. Бандиты в масках связали женщине руки, угрожая предметами, похожими на ружье и арбалет, ей и сожителю, выстрелили в Маругова из арбалета. Пленница сумела выскочить в окно и вызвать полицию от соседей. Дом оборудован охранной сигнализацией, но ей женщина не воспользовалась.

В 22:30 в той же деревне сотрудники полиции заметили подозрительную машину «Ситроен», номера которой были прикрыты пленкой. Полицейские стали преследовать ее, но преступники бросили машину и скрылись в лесу. В салоне оперативники нашли арбалет.

О смерти Владимира Маругова стало известно сегодня, 2 ноября.

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