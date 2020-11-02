Стали известны подробности убийства российского миллиардера Владимира Маругова. Фото

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- 15:18, 02 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Подозреваемые в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова уехали с места убийства на машине, но потом бросили ее и скрылись, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о задержании подозреваемых в убийстве Маругова. Позже Следственный комитет опроверг данную информацию.
Как пишет «Московский Комсомолец», в дом 54-летнего владельца ООО «Мясная империя» вечером в воскресенье проникли двое преступников. Маругов проживал в деревне Аносино городского округа Истра. Дом не охранялся, дверь в баню, где хозяин находился с 36-летней подругой, жительницей Москвы, была не заперта. Бандиты в масках связали женщине руки, угрожая предметами, похожими на ружье и арбалет, ей и сожителю, выстрелили в Маругова из арбалета. Пленница сумела выскочить в окно и вызвать полицию от соседей. Дом оборудован охранной сигнализацией, но ей женщина не воспользовалась.
О смерти Владимира Маругова стало известно сегодня, 2 ноября.