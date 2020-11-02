В Узбекистане из продуктов больше всего подорожали яйца и растительное масло, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за месяц яйца подорожали почти на 18%, масло - на 13,6%. Об этом сообщается в очередном отчете Госкомстата.

За первые 10 месяцев текущего года цены на потребительские товары в Узбекистане выросли на 10%, на непродовольственные товары - на 6,9%, услуги - на 5,2%.

В целом цены и тарифы на потребительском рынке выросли в среднем на 7,8 процента.

По данным статистики, с начала года цены на сахар и мясо в Узбекистане выросли на 15 процентов. В частности, за 10 месяцев цены на мякоть говядины выросли на 18,2%.

В октябре средний уровень потребительских цен и тарифов вырос на 1,4%. В частности, в октябре цены на мясо, птицу и рыбу выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем, яйца - на 17,7%, сахар - на 8,6%, фрукты и овощи - на 3,2%.

В октябре самым дорогим продуктом, кроме яиц, остается масло. По сравнению с сентябрем, масло хлопковое подорожало на 13,6%, а подсолнечное - на 11,2%.

С начала года подорожало хлопковое масло на 24,2%, подсолнечное масло на 23,9%, сливочное масло на 11,1% и маргарин на 9,7%.