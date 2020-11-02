США готовятся к беспорядкам из-за предстоящих президентских выборов

При этом чиновники уверены, что в случае победы Джо Байдена масштабных протестных акций ожидать не стоит.

Основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого президента Дональда Трампа. В последние месяцы он неоднократно заявлял о том, что голосование будет сопровождаться масштабными фальсификациями, и призывал своих сторонников «прийти на избирательные участки» в день выборов для того, чтобы помешать демократам «отобрать у него победу».

Президент США неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах, а в минувшую пятницу в своем Твиттере и вовсе заявил о том, что считает «возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд».

If Sleepy Joe Biden is actually elected President, the 4 Justices (plus1) that helped make such a ridiculous win possible would be relegated to sitting on not only a heavily PACKED COURT, but probably a REVOLVING COURT as well. At least the many new Justices will be Radical Left! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020

На это заявление избирательный штаб Байдена ответил так: «Правительство Соединенных Штатов прекрасно подготовлено к тому, чтобы вывести из Белого дома того, кто проник туда незаконно».

Возможные потери от предстоящих после выборов массовых акций предприниматели в Вашингоне начали подсчитывать еще за несколько недель до дня голосования.

Хотя в целом протесты против полицейского насилия, прошедшие минувшим летом во всех крупнейших городах США, были мирными, в первые дни они нередко сопровождались грабежами. Организованные группы погромщиков поджигали машины, разбивали витрины магазинов и ресторанов и выносили все, что возможно.

Точные цифры убытков не подсчитаны до сих пор. По оценке сотрудницы вашингтонского Института страховой информации (Insurance Information Institute) Лоретты Вортерс, ущерб от прошедших летом погромов может составить от 500 млн до 900 млн долларов.

По данным вашингтонской фирмы Service Channel, предоставляющей в том числе услуги строителей для различных бизнесов в американской столице, только в последние две недели октября 310 компаний обратились с заявками на возведение защитных деревянных конструкций. Более 30 фирм попросили в день выборов, 3 ноября, предоставить им вооруженных охранников.