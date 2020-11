США готовятся к беспорядкам из-за предстоящих президентских выборов

Президент США неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах, а в минувшую пятницу в своем Твиттере и вовсе заявил о том, что считает «возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-то причине вмешается Верховный суд».

If Sleepy Joe Biden is actually elected President, the 4 Justices (plus1) that helped make such a ridiculous win possible would be relegated to sitting on not only a heavily PACKED COURT, but probably a REVOLVING COURT as well. At least the many new Justices will be Radical Left! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2020