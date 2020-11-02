В Узбекистане поймали двухголовую змею (видео)

CentralAsia (UZ) - В Ходжаабадском районе Андижанской области жители нашли двухголовую змею. Как сообщил местный житель, это была обыкновенная водяная змея, передает Кун.уз.

«Это была обычная водяная змея. Сантиметров двадцать в длину. Дети поймали ее на улице. Смотрю, все снимают ее на видео, некоторые гладят по голове. Я подумал, что в такой ситуации ее убьют, и отпустил змею в Шахрихансай, который течет около нашего дома», - рассказал один из местных жителей.

Отмечается, что необычная двухголовая змея была найдена вчера, 1 ноября.

По данным National Geographic, двухголовые змеи иногда встречаются в природе, но редко живут долго. Причиной их появления на свет может быть как генетическая мутация, так и неполное разделение однояйцовых близнецов на ранней стадии их развития.

Две головы такой змеи, как правило, не очень дружелюбны по отношению друг к другу. Особенно когда дело касается пищи. Так, если одной голове удалось поймать добычу, то вторая обязательно начнет отнимать у неё еду и, что ещё хуже, попытается укусить другую голову.

Кроме того, двухголовым змеям часто трудно определиться с тем, в какую сторону ползти. Это делает змею уязвимой во время нападения хищников. Поэтому шансы на выживание такого существа в природе довольно малы.