Туркменский боец одержал победу на турнире ММА в России
- Туркменистан, спорт
- 17:04, 02 ноября 2020
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CentralAsia (TM) - В российском Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам — ММА Серия-19, сообщает «Чемпионат».
В турнире принял участие спортсмен из Туркменистана Фуркадбек Каримов. Соперником туркменского бойца, в весовой категории до 70 кг, выступил Амирхан Холназаров из Таджикистана.
Фуркадбек Каримов проводил второй профессиональный бой в рамках смешанных единоборств. Туркменскому бойцу оказалось достаточно 1:26 минут в первом раунде, чтобы одержать победу в поединке техническим нокаутом.