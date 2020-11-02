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  2 ноября 2020
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Туркменский боец одержал победу на турнире ММА в России

CentralAsia (TM) -  В российском Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам — ММА Серия-19, сообщает «Чемпионат».

В турнире принял участие спортсмен из Туркменистана Фуркадбек Каримов. Соперником туркменского бойца, в весовой категории до 70 кг, выступил Амирхан Холназаров из Таджикистана.

Фуркадбек Каримов проводил второй профессиональный бой в рамках смешанных единоборств. Туркменскому бойцу оказалось достаточно 1:26 минут в первом раунде, чтобы одержать победу в поединке техническим нокаутом.

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