В Голландии поезд метро пробил ограждение станции и повис на Хвосте Кита. Фото
- Азия и мир, происшествия
- 17:06, 02 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Поезд метро, обслуживающий город Спейкениссе, недалеко от Роттердама в Южной Голландии, пробил ограждение станции и застрял на высоте 10 метров, врезавшись в скульптуру в виде хвоста кита, пишет издание Dutch News.
Сообщается, что благодаря фрагменту скульптуры, поезд не упал в канал.
Авария произошла на станции метро De Akkers, которая является конечной точкой двух маршрутов от Капелле-ан-ден-Эйссел до Роттердама. Машинист смог самостоятельно выйти из поезда и был доставлен в больницу.
Полиция сообщает, во время происшествия в поезде больше никого не было, кроме машиниста. Скульптура «Хвосты Китов» была сделана из полиэстера и установлена в 2002 году.