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  2 ноября 2020
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В Голландии поезд метро пробил ограждение станции и повис на Хвосте Кита. Фото
// 010Fotograaf

CentralAsia (CA) -  Поезд метро, ​​обслуживающий город Спейкениссе, недалеко от Роттердама в Южной Голландии, пробил ограждение станции и застрял на высоте 10 метров, врезавшись в скульптуру в виде хвоста кита, пишет издание Dutch News.

Сообщается, что благодаря фрагменту скульптуры, поезд не упал в канал.

Авария произошла на станции метро De Akkers, которая является конечной точкой двух маршрутов от Капелле-ан-ден-Эйссел до Роттердама. Машинист смог самостоятельно выйти из поезда и был доставлен в больницу.

Полиция сообщает, во время происшествия в поезде больше никого не было, кроме машиниста. Скульптура «Хвосты Китов» была сделана ​​из полиэстера и установлена в 2002 году.

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