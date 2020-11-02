В Голландии поезд метро пробил ограждение станции и повис на Хвосте Кита. Фото

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CentralAsia (CA) - Поезд метро, ​​обслуживающий город Спейкениссе, недалеко от Роттердама в Южной Голландии, пробил ограждение станции и застрял на высоте 10 метров, врезавшись в скульптуру в виде хвоста кита, пишет издание Dutch News.



Сообщается, что благодаря фрагменту скульптуры, поезд не упал в канал.



Авария произошла на станции метро De Akkers, которая является конечной точкой двух маршрутов от Капелле-ан-ден-Эйссел до Роттердама. Машинист смог самостоятельно выйти из поезда и был доставлен в больницу.



Полиция сообщает, во время происшествия в поезде больше никого не было, кроме машиниста. Скульптура «Хвосты Китов» была сделана ​​из полиэстера и установлена в 2002 году.