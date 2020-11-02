В Узбекистане на одну семью приходится в среднем три мобильных телефона

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет Узбекистана по статистике определил число сотовых телефонов, которыми регулярно пользуются в семьях республики.

По данным ведомства, в 2020 году количество мобильников на 100 домохозяйств составило 285 штук. Эти сведения были получены в результате опросов. Получается, что в каждой семье используют в среднем три мобильных телефона.

Ранее сообщалось, что 10 лет назад в домохозяйствах Узбекистана насчитывалось 145 мобильных устройств на 100 домохозяйств, а в 2015 году этот показатель был равен 234.