В Узбекистане на одну семью приходится в среднем три мобильных телефона

- Узбекистан, общество
- 17:49, 02 ноября 2020
- Просмотров: 258
CentralAsia (UZ) - Государственный комитет Узбекистана по статистике определил число сотовых телефонов, которыми регулярно пользуются в семьях республики.
По данным ведомства, в 2020 году количество мобильников на 100 домохозяйств составило 285 штук. Эти сведения были получены в результате опросов. Получается, что в каждой семье используют в среднем три мобильных телефона.
Ранее сообщалось, что 10 лет назад в домохозяйствах Узбекистана насчитывалось 145 мобильных устройств на 100 домохозяйств, а в 2015 году этот показатель был равен 234.