В больницах Ашхабада находятся 22 человека с COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) - В госпитале Научно-клинического центра кардиологии в Ашхабаде, перепрофилированного для лечения пациентов с пневмонией, в настоящее время находятся четверо больных коронавирусом.

Об этом сообщают «Хроники Туркменистана», ссылаясь на врачей больницы. Как сообщается, как и прежде, в официальном диагнозе указана пневмония.

В Центральном клиническом госпитале зараженных 18 человек. Среди них есть молодые люди и один подросток.

По мнению столичных врачей, наибольшее число заболевших COVID-19 поступает из района «Хитровки».

Обеспеченные люди с симптомами COVID-19 предпочитают лечиться дома, нанимая медработников на частной основе. За курс лечения, длящийся 2-3 недели, медсестры (за уколы и прочие процедуры) получают 3000 манатов (857 долларов), врачи (за осмотр, назначение лекарств и контроль за состоянием) – от 2000 до 5000 манатов (580 -1,430 долларов).