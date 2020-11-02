В Узбекистане зарплата программистов составляет от $400 до $1200

CentralAsia (UZ) - Издание IT Park, ссылаясь на специалистов IT-сферы опубликовало сколько получают специалисты этой отрасли в Узбекистане.



По словам технического директора и соучредителя компании MODME Руслана Юлдашева, специалисты техносферы его окружения получают — от 400 до 800$ ― те, кто только несколько лет в индустрии, и порядка $1 200-$2 000 ―те, кто имеет зарекомендованный опыт в своей области.

Он считает, что зарплаты разработчиков еще десяток лет будут превышать средние зарплаты на рынке.

«Если говорить про глобальный рынок, то, например, недавно знакомый искал лида Фронтенд-разработки для удалённой работы с минимальным окладом $6 000 в месяц, искали несколько недель. Несколько моих знакомых фронтендеров из Узбекистана не заинтересовались этим предложением — видимо они получают уже достаточно и при этом работают в комфортных для себя условиях», — сказал Руслан Юлдашев. Главный разработчик и менеджер веб-проектов IT Park, Максим Стифеев уверен, что зарплата программиста варьируется и зависит от того, какой опыт имеет специалист.

Например, обычный разработчик может зарабатывать от $500-$900 и выше. Но если у него достаточно опыта в разработке, то его зарплата может достигать $2 000+ в месяц.

«Все начинающие программисты без опыта работы с реальными проектами сразу хотят иметь большую зарплату, но это практически невозможно. В среднем, начинающий программист с нормальными знаниями может получать в районе 200−300$ и это будет для него даже очень хорошо, если ему будут платить такие деньги без опыта работы», — отметил Максим Стифеев.

По его словам, программисты с опытом работы от 2 лет с реальными проектами могут уже получать зарплату от 1 000$ и выше, все индивидуально и зависит от навыков в разработке и компании, в которой он работает.

Он также подчеркнул, что помимо основной работы, любой программист может выполнять сторонние заказы, работая на так называемом фрилансе, тем самым, увеличивая свой заработок.

На местном рынке зарплата Frontend, Backend-разработчика, PHP-программиста в среднем может составлять от 8−10 до 20−30 млн сумов (около 800-1000 до 2-3 тыс. долларов США), 1С программиста — от 3 до 20 млн сумов (от 300-2 тыс долларов), Fullstack-разработчика от 10−15 до 20−30 млн сумов (от 1-1,5 тыс до 2-3 тыс. долларов).