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  3 ноября 2020
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Центральный банк Узбекистана начал продажу золотых слитков

CentralAsia (UZ) -  Со 2 ноября Центральный банк Узбекистана начал продажу золотых мерных слитков через коммерческие банки.

К продаже предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 грамм в специальной защитной упаковке. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.

По информации регулятора, цены продажи и обратного выкупа золотых слитков будут формироваться на основе мировой цены золота и установленной ЦБ маржи или дисконта.

По состоянию на 2 октября цены составляют:

5 граммовые - 3 436 000 сумов (около $332)

10 граммовые - 6 623 000 сумов ($639)

20 граммовые - 13 121 000 сумов ($1266)

50 граммовые - 32 177 000 сумов ($310)

Золотые монеты Центрального банка (31,1 грамм) - 20 014 000 сумов ($1932)

Золотые слитки с целостной упаковкой разрешается вывозить за пределы Узбекистана.

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