Центральный банк Узбекистана начал продажу золотых слитков

- Узбекистан, общество
- 22:59, 02 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Со 2 ноября Центральный банк Узбекистана начал продажу золотых мерных слитков через коммерческие банки.
К продаже предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 грамм в специальной защитной упаковке. Упаковка золотых слитков служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.
По информации регулятора, цены продажи и обратного выкупа золотых слитков будут формироваться на основе мировой цены золота и установленной ЦБ маржи или дисконта.
По состоянию на 2 октября цены составляют:
5 граммовые - 3 436 000 сумов (около $332)
10 граммовые - 6 623 000 сумов ($639)
20 граммовые - 13 121 000 сумов ($1266)
50 граммовые - 32 177 000 сумов ($310)
Золотые монеты Центрального банка (31,1 грамм) - 20 014 000 сумов ($1932)
Золотые слитки с целостной упаковкой разрешается вывозить за пределы Узбекистана.