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  3 ноября 2020
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Под Ташкентом заметили бродившего возле жилых домов медведя (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области медведь бродил возле жилых домов. Видео инцидента распространилось в Телеграм-каналах.

На видео можно увидеть, как медведь прогуливается возле жилых домов, а при виде движущегося автомобиля убегает в неизвестном направлении.

Чуть позже в соцсетях распространились фото убитого медведя. Судя по фотографиям, его убили охотники.

В Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды пообещали взять под контроль инцидент с убийством медведя. В настоящее время ответственные лица комитета изучают подробности убийства. Также сотрудники правоохранительных органов изучают личность застрелившего медведя охотника.

Как сообщается, по итогам разбирательств, виновник будет наказан согласно законодательству.

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