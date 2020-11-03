Завершились монголо-немецкие военные учения горных войск. Фото

CentralAsia (MNG) - Вооруженные силы Монголии и Бундесвера — вооружённые силы Федеративной Республики Германия (Германии) успешно завершили «Среднюю подготовку горной пехоты» 2-30 октября 2020 г. в Монголии.





Военные учения, которые проводятся второй год подряд, проходили в комбинированном формате в Учебном центре Вооруженных сил по теме «Тактические операции горной пехоты - стрельба» и в национальном парке Горхи-Тэрэлж по теме «Тактические операции - скалолазание» и были задействованы военные обоих сторон.

Военными учениями руководил подполковник Джо Швеглер, командир мобильной учебной группы 23-й горнострелковой бригады, Германия. Он также провел базовую подготовку 2019 года и обучил монгольских солдат методам скалолазания, высадки, укрепления и медицинской эвакуации с использованием специального горного снаряжения.

Подполковник С.Жаргалсайхан, офицер отдела администрации и управления командования Сухопутными войсками, был назначен координатором учении, а майор М.Эрдэнэбат, начальник отдела оперативного управления 331-й части Вооруженных сил, был назначен руководителем учении.





Среди немецких военнослужащих была капитан Рэтлифф Дженнифер Бьянка. Военная медсестра седьмой год служит в вооруженных силах Германии. Она описала Монголию как прекрасную и чудесную, сказав: «Погода экстремальная. Я даже посмотрела четыре сезона за один день». Ее главными партнерами были женщины-военные Т.Уртнасан, Ц. Даваахуу и Б. Мөнгөнцэцэг, 331-го полка ВС Монголии, которые также отлично стреляли, -говорила она.





























Коронавирус в Монголии

Карта распространения