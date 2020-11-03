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  3 ноября 2020
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Заместители министров иностранных дел Монголии и Узбекистана обсудили вопросы расширения сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фуркатом Сидиковым в режиме видеоконференции.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Монголией и Узбекистаном в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отмечена положительная динамика взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других международных структур. Стороны выразили готовность к продолжению продуктивного диалога в этих сферах.

Заместители министров иностранных дел подтвердили заинтересованность Монголии и Узбекистана в дальнейшем развитии межпарламентских связей путем активизации деятельности созданных в этом году Групп дружбы в законодательных органах двух стран.

Были рассмотрены предложения по повестке дня и срокам проведения совместных мероприятий, в том числе 6-го раунда межмидовских политических консультаций Монголия – Узбекистан.

Состоялся обмен мнениями по совершенствованию правовой базы двусторонних отношений.

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