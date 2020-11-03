Монголия участвует в международном транспортном форуме в качестве официального члена

CentralAsia (MNG) - 30 октября виртуально состоялось 32-е заседание Совета по управлению транспортом Международного транспортного форума (МТФ) - (The International Transport Forum - ITF).

В заседании приняли участие монгольские делегаты во главе с госсекретарем Министерства дорожного и транспортного развития С. Батболдом. Монголия впервые приняла участие в этой встрече в качестве официального члена с момента ее вступления в МТФ.

Сессия обсудила, как организовать институциональную деятельность во время чрезвычайной ситуации, и определила повестку дня встречи министров в 2021 году.

Международный транспортный форум (МТФ) — это межправительственная организация в системе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Это единственный глобальный орган, наделенный полномочиями для всех видов транспорта. Созданный в 2006 году Международный транспортный форум при ОЭСР работает над принятием мер по оптимальному развитию наземного транспорта на международном и региональном уровнях, поддерживает и координирует деятельность международных организаций, связанных с транспортной деятельностью, обеспечивает интеграцию и сотрудничество между организациями, работающими в этот сектор. МФТ насчитывает 62 страны-члена.

Девиз МФТ — «Глобальный диалог для улучшения транспорта». В период с 1953 по 2007 год организация просуществовала более пятидесяти лет как Европейская конференция министров транспорта (ECMT; Conférence européenne des ministres des Transports, CEMT). В качестве аналитического центра организация предоставляет политикам и мировому транспортному сообществу основанную на фактах информацию по вопросам транспортной политики. Его работа подкрепляется экономическими исследованиями, сбором статистики и анализом политики, проводимым его собственным исследовательским центром, часто в сотрудничестве с исследователями из академических кругов, бизнеса и правительства. Программа работы Исследовательского центра сосредоточена, среди прочего, на экологической устойчивости, безопасности дорожного движения, эффективности, логистике, заторах и инфраструктуре. Исследовательский центр возглавляет г-н Стивен Перкинс (Великобритания). В 2013 году МФТ учредила Совет корпоративного партнерства (Corporate Partnership Board - CPB) в качестве механизма для взаимодействия с частным сектором и внесения бизнес-точки зрения в обсуждение политики.

Монголия официально присоединилась к МФТ в июле 2020 года в качестве 62-го члена. До присоединения страна участвовала в деятельности МФТ в статусе наблюдателя. Считается, что присоединение Монголии к МФТ снизит барьеры для транзитных перевозок и даст возможность решать вопросы на международном уровне в сотрудничестве с министрами транспорта.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения