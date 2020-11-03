ОБСЕ способствует сотрудничеству молодежи в Центральной Азии

CentralAsia (MNG) - Двадцать четыре выпускника Центральноазиатской молодежной сети (CAYN), финансируемой ОБСЕ, и другие молодые люди из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли участие в онлайн-семинаре 29 и 30 октября 2020 года о том, как пандемия COVID-19 повлияла на безопасность, экономику и образование.

Семинар включал интерактивные занятия и обсуждения с международными экспертами из Казахстана, России, Украины и США, а также выпускниками CAYN и молодыми участниками о влиянии продолжающейся пандемии на жизнь молодежи. Среди прочих тем особое внимание уделялось трудоустройству и психическому здоровью, а участники изучали идеи о том, как решать эти проблемы. Мероприятие также послужило платформой для профессионального общения.

Гавхархон Мамаджонова, участница из Таджикистана, сказала: «Этот семинар собрал выпускников CAYN разных лет и стал возможностью получить представление о текущих мировых тенденциях, которые повлияли на жизнь каждого из нас. Участие в семинаре помогло мне узнать об этих тенденциях и соответствующим образом подготовиться к ним».

С 2004 года CAYN объединяет молодых лидеров из Центральной Азии, Афганистана и Монголии для создания и развития региональных связей, чтобы понять современные угрозы безопасности и роль ОБСЕ в реагировании на них.

«Вклад ОБСЕ в установление прочных связей между молодыми людьми Центральной Азии огромен. Посредством регулярных семинаров он укрепляет взаимопонимание и взаимосвязь, оставляя пространство для будущих позитивных изменений в регионе Центральной Азии, которые могут возникнуть на низовом уровне », - сказал Бахром Миракилов, участник из Узбекистана. «Центральноазиатская молодежная сеть, финансируемая ОБСЕ, побуждает молодежь содействовать региональному миру, безопасности и тесному взаимодействию».

Офис программ ОБСЕ в Бишкеке организовал встречу CAYN в сотрудничестве с Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане в рамках обязательства ОБСЕ по продвижению роли молодежи в построении регионального мира и безопасности.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения