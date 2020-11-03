Женский дипломатический клуб Улан-Батора принял международную благотворительную ярмарку

CentralAsia (MNG) - Женский дипломатический клуб при Министерстве иностранных дел в сотрудничестве с дипломатическими представительствами в Улан-Баторе, местными компаниями и частными предпринимателями организовал 20-ю Международную благотворительную ярмарку в отеле Ulaanbaatar 31 октября.

На открытии мероприятия присутствовали супруга министра иностранных дел Монголии Б.Энх-Амгалан, руководители департаментов Министерства иностранных дел (МИД) Монголии, главы дипломатических миссий в Монголии.

В своем выступлении на мероприятии руководитель Женского дипломатического клуба С.Онон, посол Турции в Монголии Ахмет Язал и директор Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества МИД В.Оюу дали высокую оценку мероприятию и подчеркнули важность дальнейшего развития событий. продвижение национальных продуктов и поддержка женщин-предпринимателей, а также продолжение просветительских проектов для уязвимых сообществ.

Посольства Вьетнама, Италии, Лаоса, России, Южной Кореи, Турции, Китая, Индии и Японии, а также Делегация Европейского Союза представили публике свою культуру, традиционную кухню и продукты на благотворительной ярмарке. Также местные компании, стартапы, частные предприниматели представили свои продукты и проекты, в том числе запущенные в Монголии через Фонд Азии и Европейский Союз.

Ярмарка также представила общественности проекты по обустройству детского сада для детей с ограниченными возможностями в аймаке Дорногоби и первой «гражданской библиотеки» Монголии, а также приобретение оборудования, необходимого для профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями, которые были реализованы при поддержке Женского дипломатического клуба.

На ярмарке были представлены выступления The Crew Band и Посольства России в Монголии, а также показ монгольских национальных костюмов.

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