Состоялся форум горнодобывающих инвесторов «Discover Mongolia-2020»

CentralAsia (MNG) - Ежегодный 18-й международный форум инвесторов в горнодобывающую промышленность «Discover Mongolia»-«Откройте Монголию» прошел 30 октября в отеле Shangri-La в Улан-Баторе.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Ёндон принял участие в форуме, рассказав о государственной политике, направленной на обеспечение развития отрасли.

Подчеркнув, что Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности уделяет особое внимание совершенствованию правовой среды для привлечения инвестиций и сотрудничества с соответствующими агентствами, министр Г. Ёндон сказал, что министерство будет работать над устранением дублирования и нарушения соответствующих законов и постановлений в этом секторе, а также создание правовой среды для развития открытого, прозрачного и ответственного добычи. «Поскольку горнодобывающий сектор во многом зависит от иностранных инвестиций, мы намерены укрепить доверие инвесторов к Монголии и углубить взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, Правительство и министерство будут проводить политику по увеличению объемов переработки полезных ископаемых и производства продукции с добавленной стоимостью».

В своем выступлении на форуме заместитель министра горнодобывающей промышленности О.Батнайрамдал подчеркнул, что основная политика отрасли будет направлена на обеспечение перехода от добычи к переработке в ближайшие годы. «Стратегически важные месторождения планируется ввести в хозяйственный оборот в ближайшие четыре года. Для реализации этих проектов жизненно необходимы иностранные инвестиции. Поэтому правительство, министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности и иностранных дел предпринимают некоторые инициативы по привлечению иностранных инвестиций, поощрению и развитию партнерства», - сказал вице-министр Батнайрамдал.

«Поскольку геологоразведочная отрасль является одним из ключевых секторов для привлечения иностранных инвестиций, необходимо провести геологоразведочные работы для открытия следующих крупных месторождений полезных ископаемых и развития устойчивого горнодобывающего сектора в более длительный период времени. В связи с этим необходимо добиваться более прозрачной выдачи специальных лицензий на разведку с использованием международно признанных методов, а правовая среда в этой области должна быть обновлена и улучшена», - добавил он.

Также во время форума старший экономист Всемирного банка по Монголии г-н Жан-Паскаль Н. Нгану выступил с презентацией на тему «Mines and Minds»-«Шахты и умы». В своей презентации г-н Жан Паскаль Нгану подчеркнул, что шахты представляют собой настоящее Монголии, а умы - в широком смысле слова, включая людей и учреждения. Затем он отметил, что человеческий капитал в Монголии используется недостаточно, что ухудшает качество институтов, и что Монголия отстает от других стран мира с точки зрения диверсификации ресурсов, экспорта и промышленности. Учитывая это, г-н Жан Паскаль подчеркнул, что следует уделять больше внимания трем основным направлениям для стабилизации макроэкономики, содействия росту производительности и обеспечения человеческого и институционального развития.

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