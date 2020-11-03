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  3 ноября 2020
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Глава ВОЗ поздравил Монголию с успешной борьбой с COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Тедрос Аданом Гебреисус поздравил Монголию с успешной борьбой с COVID-19.

«Поздравляем Монголию с успешной борьбой с COVID-19! Спасибо народу Монголии за то, что он показал нам, что распространение инфекции можно остановить, следуя рекомендациям единства и профилактики. Мы вместе!», - написал глава мировой организации.

Накануне ВОЗ снимала документальный фильм об опыте Монголии по борьбе с коронавирусом.

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