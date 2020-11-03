Монголия сделает ночную электроэнергию бесплатной ради экологии

CentralAsia (MNG) - В 2017 году правительство одобрило постановление о снижении ночного тарифа на электроэнергию для юрточных районов до нуля, особенно с 21:00 до 6:00, с целью снижения загрязнения воздуха в городе Улан-Батор.

Сегодлня правительство Монголии чтобы улучшить качество воздуха в столице, обеспечив надежное энергоснабжение жилых районов и снизив до нуля ночной тариф на электроэнергию.

Скидка будет действовать с 1 ноября по 1 апреля при соблюдении следующих условий.

-В целях безопасности обогреватель должен быть установлен в подходящем стандартном электрическом оборудовании.

-Установить полностью электронный счетчик по утвержденному тарифу.

-Нет начисленной задолженности за электроэнергию до предоставления скидки. Другим словам в первую очередь это коснется юрточных районов столицы, для которых тариф на электроэнергию, используемую для бытовых целей, снизится на 100%.

Во-вторых, действовать тариф будет с 21:00 до 06:00 часов.

В третьих, домохозяйства, желающие пользоваться новым ночным тарифом, не должны иметь долгов за электроэнергию.

И, наконец, потребители должны иметь сертифицированные двухтарифные счетчики электроэнергии, соответствующие стандарту. Сегодня такие счетчики есть у всех домохозяйств столицы Монголии.

В зависимости от уровня напряжения:

-Скидка 100% потребителям, подключенным к 220 В до 700 кВтч вечером и ночью, и 50 процентов на сверх того,

-Потребление до 1500 кВтч в вечернее и ночное время для потребителей, подключенных к -380 В, будет иметь 100% скидку, и 50% скидка будет применяться для более того.

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