В Таджикистане число зараженных COVID-19 приблизилось к 11,1 тысячам

- Таджикистан, общество
- 8:39, 03 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за сутки 54 человека были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Таким образом, общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 11 096 человек, из них выздоровели 10 337 пациентов или 93,1% инфицированных, скончались 82 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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