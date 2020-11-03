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  3 ноября 2020
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В Таджикистане число зараженных COVID-19 приблизилось к 11,1 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 54 человека были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество инфицированных в Таджикистане достигло 11 096 человек, из них выздоровели 10 337 пациентов или 93,1% инфицированных, скончались 82 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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