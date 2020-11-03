В Казахстане число случаев коронавируса превысило 113 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 226;

- Павлодарская область - 40;

- Северо-Казахстанская область - 34;

- Акмолинская область - 28;

- город Алматы - 25;



- город Нур-Султан - 19;

- Алматинская область - 17;

- Карагандинская область - 16;

- Костанайская область - 15;

- Западно-Казахстанская область - 13;



- Атырауская область - 7;

- Актюбинская область - 5;



- Жамбылская область - 4.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 113 309 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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