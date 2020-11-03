В Казахстане число случаев коронавируса превысило 113 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 226;
- Павлодарская область - 40;
- Северо-Казахстанская область - 34;
- Акмолинская область - 28;
- город Алматы - 25;
- город Нур-Султан - 19;
- Алматинская область - 17;
- Карагандинская область - 16;
- Костанайская область - 15;
- Западно-Казахстанская область - 13;
- Атырауская область - 7;
- Актюбинская область - 5;
- Жамбылская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 113 309 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения