В центре Вены произошел теракт, есть убитые и раненые

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CentralAsia (CA) - В понедельник вечером в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.



Как сообщает ВВС, в результате стрельбы погибли два человека, не менее 15 человек получили ранения. Полиция проводит спецоперацию и просит жителей избегать общественных мест. Одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован. По крайней мере один из злоумышленников все еще не обнаружен.



Министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал родителей не водить детей в школы во вторник.



В столице Австрии проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре города установлены блокпосты, полиция призывает население избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом.



Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер также назвал стрельбу террористическим нападением и сообщил, что один из нападавших был убит, еще как минимум один находится в бегах. Нехаммер также отметил, что нападавших могло быть несколько и что число жертв нападения, возможно, не окончательное.



По словам министра внутренних дел, злоумышленники хорошо вооружены и очень опасны.



В результате стрельбы погиб прохожий. Одна женщина, получившая ранения, скончалась в больнице.