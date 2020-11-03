За сутки в Узбекистане выявлено 239 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - 2 ноября в Узбекистане выявлено 239 случаев заболевания коронавирусом, сообщил Минздрав.

За сутки в стране скончались от коронавируса 3 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 573.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 67 395 пациентов выздоровело всего 64 671 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

К данному часу в медучреждениях страны проходит лечение 2 151 пациент. Из них 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 69 пациентов крайне тяжелое.