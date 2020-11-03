За неделю в Казахстане от коронавируса скончались 32 человека

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 26 октября по 1 ноября зарегистрировано 32 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти зафиксированы в 9 регионах страны:



- в Восточно-Казахстанской области - 12: мужчины –1931, 1947, 1960, 1980, 1952, 1951, 1947, 1943 годов рождения, женщины – 1951, 1956, 1957, 1975 годов рождения;



- в городе Алматы - 7: мужчины – 1939, 1967, 1948, 1981 годов рождения, женщины – 1935, 1926, 1935 годов рождения;



- в Западно-Казахстанской области - 4: мужчины – 1960, 1968 годов рождения, женщины – 1935, 1949 годов рождения;



- в городе Шымкент - 3: мужчины – 1954, 1966 годов рождения, женщина – 1959 года рождения;



- в Мангистауской области - 2: мужчина – 1940 года рождения, женщина – 1990 года рождения;



- в Актюбинской области - 1: мужчина – 1950 года рождения;



- в Алматинской области - 1: женщина – 1952 года рождения;



- в Костанайской области - 1: мужчина - 1969 года рождения;



- в Павлодарской области - 1: женщина – 1937 года рождения.



Итого по всему Казахстану с начала пандемии зарегистрировано 1857 случаев смерти от коронавируса.

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