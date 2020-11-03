В испытаниях китайской вакцины от коронавируса в Узбекистане примут участие 5000 человек

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан обязался провести третью фазу клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса среди 5000 узбекистанцев.

По словам начальника управления Министерства инновационного развития Ферузы Ходжаевой, которую процитировали местные СМИ, между Институтом микробиологии Китайской академии наук и министерством достигнута договоренность о проведении третьего этапа испытаний вакцины в Узбекистане.

Ожидается, что 6 ноября группа китайских ученых, участвующих в разработке вакцины, прибудет в Узбекистан для участия в официальных испытаниях.

Вакцина тестируется на добровольцах в возрасте 18 лет и старше, и, как сообщается, им могут заплатят за испытания.

Министерство инновационного развития сообщило 22 октября, что провело переговоры с представителями Института микробиологии Китайской академии наук и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical по организации клинических испытаний вакцины от коронавируса в Узбекистане.

Было отмечено, что в случае успешного завершения всех этапов клинических испытаний Узбекистан станет одним из первых, кто закупит эту вакцину по более низкой цене.