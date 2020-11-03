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  3 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявили один новый случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за минувшие 24 часа выявили один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Так, по состоянию на 3 ноября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), лаборатории НЦЗЗ и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 358 тестов на СOVID-19.

В настоящее время 37 пациентов проходят лечение стационарно, из них у 32 – легкая форма заболевания, а у 5 пациентов – заболевание проходит в тяжелой форме.

Коронавирус в Монголии
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