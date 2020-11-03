Чего ждать в ночь после выборов в США? И когда можно узнать победителя?

Дональд Трамп заблокировал экстренное выделение дополнительных средств Почтовой службе США, которая и так задерживает доставку отправлений в связи с пандемией.

Подведение итогов способны оттянуть претензии к штатам из-за признания каких-то бюллетеней действительными либо недействительными. Основаниями для аннулирования бюллетеня могут быть слишком позднее поступление бюллетеня по почте, неразборчивая подпись или отсутствие специального второго конверта, обеспечивающего тайну голосования. Стороны попытаются трактовать эти правила в свою пользу и попытаются убедить в своей интерпретации суды.

С учетом огромных масштабов почтового голосования, число потенциально спорных бюллетеней резко возрастает.

В 2016 году Дональд Трамп победил в том же Мичигане с перевесом меньше чем в 11 тысяч голосов. При этом во время летних праймериз в данном штате были признаны недействительными почти столько же бюллетеней, поступивших по почте слишком поздно.

Если выборы завершатся практически вничью, количество отвергнутых бюллетеней может сыграть решающую роль.

А может ли победитель определиться все-таки в ночь со вторника на среду?

Да. Несмотря на почтовые задержки, чисто математически это возможно. Но для этого победа одного из кандидатов должна быть сокрушительной.

Чтобы получить золотой билет в Белый дом, Байдену или Трампу нужно заручиться поддержкой более чем в 270 выборщиков.

Президента США избирают не граждане прямым голосованием, а коллегия выборщиков. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.

Поэтому очень важно, за кого проголосуют не только в целом по стране, но и в каждом штате.

За сутки до выборов 69,5 миллиона американцев уже проголосовали досрочно или по почте. Это более половины всех голосов, отданных на выборах 2016 года.

Тогда Дональд Трамп начал праздновать победу примерно в 02:30 по времени Восточного побережья США, после того как штат Висконсин добавил ему последние голоса, которых ему не хватало до 270.