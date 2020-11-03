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  3 ноября 2020
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Мигрант из Узбекистана ударил ножом в горло соотечественницу в Петербурге

CentralAsia (UZ) -  В Петербурге мужчина решил выяснить отношения со своей знакомой. В ходе возникшей ссоры он нанес ей удары ножом. Полиция задержала нападавшего — им оказался приезжий из Узбекистана, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, в воскресенье, 1 ноября, в полицию сообщили о ножевом ранении у дома № 1 по Новосмоленской набережной Петербурга. В 11 часов вечера там поймали по подозрению в совершении преступления и доставили в отделение безработного гражданина Республики Узбекистан 1994 года рождения. Он находился в городе без регистрации.

Молодой человек приревновал свою землячку и напал на нее с ножом. Женщина получила раны шеи и головы, ее положили в городскую больницу № 26. С места происшествия изъяли нож, мобильный телефон, окровавленные медицинскую маску и обломок ветки. После умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.

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