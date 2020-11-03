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  3 ноября 2020
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В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровели более 200 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших достигло 106 716 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 226;

- Нур-Султан - 13 984;

- Атырауская область - 11 104;

- Карагандинская область - 10 168;

- Восточно-Казахстанская область - 8508;

- Западно-Казахстанская область - 6846;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4823;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4090;

- Павлодарская область - 4049;

- Акмолинская область - 3398;

- Туркестанская область - 3352;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3239;

- Костанайская область - 3212;

- Кызылординская область - 3123.

Коронавирус в Казахстане
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