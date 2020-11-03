В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровели более 200 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших достигло 106 716 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 226;
- Нур-Султан - 13 984;
- Атырауская область - 11 104;
- Карагандинская область - 10 168;
- Восточно-Казахстанская область - 8508;
- Западно-Казахстанская область - 6846;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4823;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4090;
- Павлодарская область - 4049;
- Акмолинская область - 3398;
- Туркестанская область - 3352;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3239;
- Костанайская область - 3212;
- Кызылординская область - 3123.
Коронавирус в Казахстане
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