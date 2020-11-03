Центральная Азия и Европа обсуждают пути продвижения устойчивых агропродовольственных систем

CentralAsia (UZ) - 2 ноября начала работу 32-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы, на которой страны-члены ФАО из Европы и Центральной Азии обсуждают ряд задач, стоящих перед регионом в области продовольствия и сельского хозяйства, в частности продвижение устойчивых агропродовольственных систем и здоровых рационов питания, а также вопросы, касающиеся молодежи, обеспечения занятости и развития сельских районов.

В работе Конференции, организуемой Узбекистаном в сотрудничестве с ФАО и впервые проводимой исключительно в виртуальном формате, принимают участие 31 министр и заместитель министра и более 270 представителей из 51 страны-члена в Европе и Центральной Азии.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул ряд ключевых достижений региона в решении проблем к которыми он сталкивается. В число этих достижений входят: разработка стратегии обеспечения доступа к ресурсам Зеленого климатического фонда, увенчавшаяся одобрением двух крупных проектов по борьбе с изменением климата, начинающихся в 2021 году в Армении и Кыргызстане; нормативно-правовая работа ФАО и ее работа на местах, направленная на консолидацию земель, а также разработка Региональной стратегии в области гендерного равенства и проведение оценки гендерной ситуации в странах, способствующие расширению прав и обязанностей сельских женщин во всем регионе.

Цюй также отметил осложняющее воздействие пандемии COVID-19 на существующие проблемы и подчеркнул важность недавно запущенной комплексной Программы ФАО ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, которая «разработана для смягчения непосредственного воздействия при одновременном укреплении долгосрочной устойчивости агропродовольственных систем и источников средств к существованию».

Генеральный директор ФАО Цюй также упомянул флагманскую инициативу ФАО «Рука об руку», основанную на фактических данных и направленную на ликвидацию голода и бедности в странах, которые не должны быть оставлены без внимания.

Подход «Рука об руку» гибок и открыт для всех стран. Страны могут быть одновременно как бенефициарами, так и донорами помощи и я приглашаю вас принять участие в этой инициативе, осуществляемой странами и возглавляемой ими», - сказал он.

Он также пригласил делегации стран выдвигать кандидатуры населенных пунктов для участия в Проекте «1000 деревень», в результате которого деревни или города будут преобразованы в цифровые центры, признав, что создание цифровых связей и развитие сельского туризма могут стать движущей силой укрепления устойчивости, диверсификации доходов фермеров и успешного восстановления.

Агропродовольственные системы Европы и Центральной Азии разнообразны, находятся на разных этапах развития и сталкиваются с различным давлением и проблемами извне. К ним относятся ограниченность государственных расходов, нехватка природных ресурсов и социально-политические соображения. Пандемия COVID-19 выявила эту уязвимость, однако она также подчеркнула и важность устойчивости продовольственных систем.

В 2021 году Организация Объединенных Наций проведет Саммит по продовольственным системам, посвященный преобразованию продовольственных систем с целью изменения курса и реализации стратегии Повестки дня до 2030 года.

32-я сессия Региональной конференции для Европы закончится 4 ноября, она является последней в серии виртуальных региональных конференций ФАО, в которых приняли участие Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Латинская Америка и Карибский бассейн и Африка.