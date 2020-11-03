В мире не прекращаются антифранцузские выступления приверженцев ислама против высказываний Макрона

// Euronews

CentralAsia (CA) - В столице Бангладеша антифранцузская манифестация собрала не менее 50 тысяч участников. Они откликнулись на призыв радикального движения Хефазат-э-Ислам. Манифестанты попытались приблизиться к посольству Франции, но были остановлены силами полиции на пути к дипмиссии. Этот протестный марш в Бангладеш стал третьим по счету за последние дни, передает Euronews.

В целом ряде государств Азии, Африки и Ближнего Востока не прекращаются демонстрации приверженцев ислама, которые считают, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет чувства верующих, защищая право СМИ публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Манифестанты призывают к к бойкоту французской продукции.

Ранее в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Эммануэль Макрон заявил, что «экстремистские силы искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане».

«Эти карикатуры затрагивают все религии, нет рисунков, которые направлены против какой-то одной религии. В обществе необходимо взаимоуважение между людьми. Будучи президентом я не могу ограничивать право на свободу самовыражения из-за того, что результат вызывает возмущение, в ином случае это означает, что я навязываю всей стране моральный или религиозный порядок», - сказал Макрон.

На фоне антифранцузских выступлений и недавних терактов в стране усилена защита церквей и школ. На действительную службу срочно возвращены более 3,5 тысяч резервистов национальной жандармерии Макрон предупредил, что власти развернут активную борьбу против сторонников радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

Вчера, 2 ноября вечером в столице Австрии произошла террористическая атака, погибли двое, ранены более десяти человек. Группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.