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  3 ноября 2020
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 98 человек
Предыстория: В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, разрушены несколько домов (видео)

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции достигло 98 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, вслед за 6,6 бальным землетрясением 30 октября, на западе Турции был зафиксирован 1401 толчок более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.

Число пострадавших составило 994. Из них 884 уже выписаны из больниц, лечение 147 продолжается, из 12 в реанимации. Разбор завалов 12 из 17 разрушенных жилых домов завершен.



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