Число жертв землетрясения в Турции достигло 98 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции достигло 98 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, вслед за 6,6 бальным землетрясением 30 октября, на западе Турции был зафиксирован 1401 толчок более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.

Число пострадавших составило 994. Из них 884 уже выписаны из больниц, лечение 147 продолжается, из 12 в реанимации. Разбор завалов 12 из 17 разрушенных жилых домов завершен.





