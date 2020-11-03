Монголия и Уругвай стали маяками надежды для стран, борющихся с пандемией

CentralAsia (MNG) - Ответные меры Уругвая и Монголии на пандемию коронавируса помогли победить COVID-19 в странах, в то время как соседние страны этих государств пострадали больше.

Они находятся рядом со странами, которые стали эпицентрами COVID-19, но Монголия и Уругвай стали маяками надежды для стран, борющихся с пандемией.

В Уругвае зарегистрировано 3165 подтвержденных случаев заболевания и зарегистрировано 60 смертей, в то время как в Монголии дела обстоят еще лучше: в настоящее время 350 инфицированных, случаев смерти не зафиксировано.

По другую сторону уругвайской границы в Бразилии погибло 160 000 человек.

Точно так же Монголия имеет 4600-километровую границу с Китаем, где вспыхнул COVID-19. Монголия также граничит с Россией, где зарегистрировано более 1,6 миллиона случаев заболевания и более 28 000 смертей.

Обе страны отреагировали быстро: Уругвай закрыл свои границы в марте, а Монголия действовала еще быстрее, заблокировав их в январе.

Их правительства также действовали решительно в других областях: внедряя повсеместное тестирование и отслеживание контактов; введены информационные кампании и запрещены массовые собрания.

Уругвайцы смогли отказаться от своих давних пособий по безработице и всеобщего медицинского обслуживания. В этой стране уровень неравенства, бедности и занятости ниже, чем в других странах Южной Америки.

Монголия пережила сезон гриппа, и в ней было много предупреждений для здоровья, таких как регулярное мытье рук. Но когда в начале этого года официальные лица увидели рост числа случаев COVID-19 в Китае, они обратились за помощью во Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ ответила массовыми поставками наборов для тестирования, и власти Монголии смогли быстро расширить масштабы.

Но успех в борьбе с пандемией дорого обошелся как Монголии, так и Уругваю. В этом году в Уругвай не было притока бразильских и аргентинских туристов, а в Монголии ценный экспортный рынок иссяк.

автор: Ричард Вуд. Источник: 9news.com.au

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