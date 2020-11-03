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  3 ноября 2020
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Туркменистан направил гуманитарную помощь России на $1 млн

CentralAsia (TM) -  Туркменистан отправил в Россию груз гуманитарной помощи на сумму почти $1 млн на фоне пандемии коронавируса, в который вошли еда, нефтепродукты и прочее.

Об этом сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передают российские СМИ.

"Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии, - сказал он. - Он направил большой груз [на сумму] порядка $1 млн в Астрахань из пищевых продуктов, нефтяных продуктов и прочего".

Как отметил Руденко, отношения двух стран демонстрируют положительную динамику, что также выражается и в увеличении торгового оборота.

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