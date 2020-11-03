Какие страны выиграют, а какие проиграют в случае победы Байдена на президентских выборах США?

Джо Байден

CentralAsia (CA) - В США 3 ноября начинаются всеобщие выборы, где также будет избран президент страны. Многие государства внимательно следят за голосованием в США. В зависимости от национальных интересов, некоторые из них предпочитают кандидатуру Джо Байдена, другие — Дональда Трампа. В Европе надеются на победу Байдена, осознавая также, что и с ним в различных областях могут быть разногласия, пишет известная немецкая газета Die Welt.

В Европе на протяжении последних недель пристально следят за результатами опросов в США, и чем меньше разрыв в результатах, тем больше нервничают европейцы. Как пишет автор, в Европе больше людей, чем на каком-либо ином континенте надеются на победу демократа Джо Байдена — и это касается европейцев почти всех партий, вне зависимости от идеологических симпатий. Если Дональд Трамп будет переизбран, это, вероятно, погрузит большую часть политической элиты Европы в депрессию. Европейские лидеры будут ощущать свою стратегическую беспомощность. И для этого будут причины — Дональд Трамп на протяжении четырех лет почти при любой возможности выставлял представителей старого континента дураками, отмечает издание.

Трамп разжигал сомнения в готовности США выполнять свои военные обязательства в рамках альянса, когда он объявил НАТО «устаревшим». В то же время он призывал европейцев больше инвестировать в свою безопасность. Он отказывается подписывать итоговые заявления саммитов «большой семерки», развязал торговую и таможенную войны, вышел из ядерного соглашения с Ираном, а также из Парижского соглашения по климату, перечисляет автор.

Настанет ли при президенте Джо Байдене истинная гармония между Европой и Америкой? Это очень спорный вопрос, отмечают политики. Тональность станет, определенно, более дружественной, будет больше согласованности в противостоянии врагам, что уже станет прогрессом. Байден совпадает с Европой в том, что он тоже делает ставку на многосторонние институты, а также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

Однако в различных областях все же останутся разногласия. Если появится президент Байден, он тоже будет требовать от европейцев больше участия в укреплении собственной безопасности. Это делал еще Обама, и по этому поводу брали на себя обязательства и сами европейские партнеры США по НАТО. Да и в торговых вопросах президент Байден не откажется от отстаивания американских интересов.

Россия

В Кремле от президентства Байдена ничего хорошего не ждут, пишет газета. Уже при Трампе двусторонние отношения, несмотря на его подчеркнуто хорошее отношение к Владимиру Путину, скатились до низшей точки. «Большая договоренность» Москвы с Вашингтоном, на которую возлагали надежды, не была реализована.

Трамп принес России новые экономические санкции, дипломатическую войну, растущее давление на союзников Кремля в Иране, Сирии и Венесуэле, а также, скорее всего, закрытие ключевого проекта «Северный поток — 2». Все это не компенсирует русским продвигаемую Трампом и крайне благоприятную для Кремля дестабилизацию НАТО.

С точки зрения Москвы, Трамп — слабый президент, который не смог справиться с американскими элитами, которые мешали ему улучшить отношения с Россией, отмечает газета. При Байдене же в антироссийском настрое США, по мнению Москвы, ничего не изменится. В лучшем случае отношения сократятся до минимального общего знаменателя, считает Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам. Это будет означать продолжение той американской политики, которая в Кремле воспринимается как конфронтационный курс, — например, Байден может отправить новую партию военной помощи Украины.

С другой стороны, заявление Байдена о его намерении продлить Договор СНВ в случае, если его изберут, — это послание, внушающее надежду. Однако, помимо слабой веры в укрепление контроля над вооружениями в случае победы Байдена, в Москве нет особых предварительных восторгов по поводу приближающихся выборов.

Ближний Восток

После того, как Трамп в мае 2018 года объявил о выходе США из ядерного соглашения с Тегераном и вновь ввел экономические санкции против Ирана, американо-иранский конфликт все больше обострялся. Имели место иранские нападения на американские базы и нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Тем не менее возникает впечатление, что этот центральный конфликт в регионе Персидского Залива пока оказался в приостановленном состоянии. Приостановленном до следующего этапа, который начнется после президентских выборов в Америке.

В случае своего переизбрания Трамп вполне может продолжить реализацию своей стратегии максимального давления, предполагает автор. Его цели: добиться нового договора с Ираном, который положил бы конец обогащению урана в этой стране и ограничил бы ракетную программу Тегерана, а также лишил бы иранцев возможности поддерживать вооруженные формирования в других странах региона.

Байден хочет вновь присоединиться к ядерной сделке, заключенной в годы, когда он занимал пост вице-президента. Однако и он выступает за новые, более жесткие правила для Ирана. Что именно это означает, Байден не объяснил. Остается лишь тот шанс, что Байден будет делать ставку, в первую очередь, на переговоры, а не на давление.

Для арабских союзников США в Персидском заливе Иран по-прежнему остается врагом номер один, но они воспринимают стратегию Трампа уже с некоторым скепсисом. Им пришлось нести потери из-за экономических последствий нестабильности, а защиту со стороны Америки от иранских ударов возмездия в свой адрес они считают недостаточной. Израиль при посредничестве США только что заключил мир с Объединенными Арабскими Эмиратами, так что не исключено, что он делает ставку на второй президентский срок Трампа. В том числе и потому, что Трамп в конфликте с палестинцами по-прежнему однозначно стоит на стороне Израиля.

Байден, в свою очередь, вероятно, попробует восстановить отношения с палестинцами, руководство которых однозначно надеется на победу Байдена. Не объявляя это официально, на победу Трампа наверняка надеются и правящие круги в Тегеране — ведь если последние антииранские санкции не будут отменены, стране грозит экономический коллапс.

Китай

При Трампе отношения между США и Китаем достигли своей низшей точки с момента возобновления дипломатических отношений в 1970-х годах. Сохранение республиканца у власти стало бы для Пекина катастрофой, но и с демократом житье будет не сахар. Проблема китайцев состоит в том, что в Вашингтоне уже обе партии достигли консенсуса по поводу того, что в отношениях с Поднебесной нужно действовать жестко (особенно это касается таких областей, как торговля и права человека). Байден может оказаться даже хуже: демократ Байден уже заявил о необходимости более тесного сотрудничества с Европой в борьбе с Китаем. Трансатлантический альянс, выступающий за жесткий курс по отношению к Пекину, — это стало бы для Китайской Народной Республики еще большей катастрофой, чем Трамп у власти в США.

Менее определенным ответ на вопрос о фаворите американских выборов будет, пожалуй, в Японии и Южной Корее. Правительства обеих стран имеют вполне положительный опыт сотрудничества с Трампом, пусть даже южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и высказывал неоднократно недовольство действиями американцев по отношению к имеющей собственное оружие Северной Корее.

Трамп дважды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с целью обсудить с ним тему ядерного разоружения. Эти встречи не принесли сколько-нибудь ощутимых результатов, но Ким Чен Ын удостоился внимания мировых СМИ.

На самом деле Ким может оказаться политиком, который во всей Восточной Азии имеет самую явную преференцию: поговаривают, что диктатор писал Трампу восторженные письма, а сам республиканец признавался: «Мы просто влюбились друг в друга». Что же касается Байдена, то можно с уверенностью сказать: он не будет так обхаживать северокорейского лидера.

Африка

Африка в контексте выборов в США не играет никакой роли, и в этом нет ничего удивительного. Впрочем, результаты голосования 3 ноября важны не только для стран этого континента, которые Трамп когда-то назвал «задницей мира». Во-первых, дело в «политике Мехико-сити», которая еще со времен Рональда Рейгана блокирует государственное финансирование всех гуманитарных организаций, если они публикуют информацию о возможности абортов или предлагают услуги в этой сфере.

Эта политика вступает в силу, когда к власти приходят республиканцы, а при Трампе это распоряжение впервые было распространено и на субподрядчиков. Демократы, возвращаясь к власти, регулярно отменяют его. Для гуманитарной деятельности в Африке это имеет весьма существенное значение.

Кроме того, следующая администрация США будет вести переговоры о продлении истекающего в 2025 году торгового соглашения под названием African Growth and Opportunity Act, благодаря которому большинство африканских стран имеют право на беспошлинный экспорт своей продукции в США. При Байдене его продление представляется более вероятным, чем при Трампе, который, как известно, предпочитает индивидуальные сделки и к тому же недоволен нынешним дефицитом торгового баланса с ЮАР.

С большим интересом наблюдают за развитием событий за океаном и представители автомобильной промышленности Германии. Так, компании BMW и Volkswagen по условиям ныне действующего соглашения производят свои машины для американского рынка именно на заводах в ЮАР. При Байдене США, вероятно, вновь будут играть более важную роль в сфере прав человека. Это, в частности, проявилось при недавних беспорядках в Нигерии, при подавлении которых дело дошло до кровопролития. По этой теме демократический кандидат выразился намного раньше Трампа.

Авторы статьи: Даниэль Дилан-Бемер, Максимилиан Калькоф, Саша Ленартц, Павел Локшин, Кристиан Путч.