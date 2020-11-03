Туркменистан планирует внести в наследие ЮНЕСКО алабаев и ахалтекинцев

CentralAsia (TM) - Туркменистан готовит номинации по внесению в Список нематериального культурного наследия человечества национальных традиций ахалтекинского коневодства и разведения алабаев.

Эти и другие вопросы обсуждались в МИД Туркменистана в понедельник, 2 ноября, на первой встрече Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, созданной 23 октября этого года постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан в настоящее время, в соответствии с международными нормами ЮНЕСКО, готовит номинации для внесения в Список нематериального культурного наследия человечества традиций воспитания ахалтекинских скакунов и разведения алабаев.

Также завершается работа по включению Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Данная Сеть призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество, являющееся двигателем устойчивого развития, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.

Прорабатываются вопросы по присоединению Туркменистана к Конвенциям ЮНЕСКО: о борьбе с дискриминацией в области образования, об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию.