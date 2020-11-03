[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан планирует внести в наследие ЮНЕСКО алабаев и ахалтекинцев

CentralAsia (TM) -  Туркменистан готовит номинации по внесению в Список нематериального культурного наследия человечества национальных традиций ахалтекинского коневодства и разведения алабаев.

Эти и другие вопросы обсуждались в МИД Туркменистана в понедельник, 2 ноября, на первой встрече Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, созданной 23 октября этого года постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан в настоящее время, в соответствии с международными нормами ЮНЕСКО, готовит номинации для внесения в Список нематериального культурного наследия человечества традиций воспитания ахалтекинских скакунов и разведения алабаев.

Также завершается работа по включению Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Данная Сеть призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество, являющееся двигателем устойчивого развития, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.

Прорабатываются вопросы по присоединению Туркменистана к Конвенциям ЮНЕСКО: о борьбе с дискриминацией в области образования, об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию.

print
  • В Улан-Баторе снизят ночной тариф на электроэнергию в юрточных районах
  • В Узбекистане опровергли массовое увольнение рабочих сахарных заводов
  • В Узбекистане на одну семью приходится в среднем три мобильных телефона


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com