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  3 ноября 2020
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Экс-министр здравоохранения Казахстана задержан по делу о растрате денег в крупном размере
Елжан Биртанов
Елжан Биртанов

CentralAsia (KZ) -  Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении ведомства.

Елжан Биртанов был освобожден от должности 25 июня 2020 года. На его место был закреплен Алексей Цой.

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