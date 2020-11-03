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  3 ноября 2020
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Казахстан усиливает меры по борьбе с коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как заявил министр здравоохранения Алексей Цой, по состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов Казахстана.

Так, темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%.

В результате заседания Межведомственная комиссия приняла ряд решений:

- внесение изменений в порядок пересечения государственной границы для: иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей; иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Указанная категория лиц может пересекать госграницу не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

- по безвизовому режиму продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных пассажиров из КНР и Индии.

- с 9 ноября этого года сократить количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Коронавирус в Казахстане
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