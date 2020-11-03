Психические последствия пандемии поражают всех, даже здоровых людей, - Die Welt

CentralAsia (CA) - Страх, депрессивное настроение, забывчивость и спутанность сознания, бессонница: число побочных эффектов пандемии коронавируса существенно растет, и они поражают не только заболевших, пишет немецкое издание Die Welt.

Как отмечает газета, социальная изоляция, неопределенное будущее, финансовые тревоги, а также страх за собственное здоровье и здоровье родных и друзей наносят ущерб психическому здоровью людей по всему миру. Долгосрочные психические последствия еще неясны, но уже сейчас первые исследования свидетельствуют о том, что риск развития депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, а также аддиктивного поведения растет.

COVID-19 может влиять на психическое здоровье не только из-за социальных и экономических последствий: в ходе болезни вирус может поразить мозг и спровоцировать нейропсихиатрические симптомы. К ним, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале The Lancet, относятся страх, депрессивные расстройства, забывчивость и спутанность сознания, а также бессонница. В отдельных случаях в исследовании также говорится о психозах, делирии, подобных деменции состояниях и других нарушениях.

Количество исследований о психических последствиях пандемии стремительно растет. «На сегодняшний момент имеется более тысячи публикаций на эту тему», - отмечает Андреас Мейер-Линденберг, директор Центрального института психического здоровья в Мангейме. В числе препринтов недавно была опубликована и работа Оксфордского университета, согласно которой у большой части выписанных из больниц пациентов с коронавирусом в течение 2-3 месяцев после заражения вирусом все еще наблюдались такие симптомы, как тревожные состояния и депрессии.

«Риск проявления психических последствий особенно высок у заболевших, находившихся в больницах. Если вы заражены, вы находитесь в ситуации, потенциально угрожающей вашей жизни. Вы поступаете в отделение интенсивной терапии, вам необходимо инвазивное лечение, искусственная вентиляция легких — это сказывается на психике», - говорит Мейер-Линденберг.

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что в середине апреля депрессивные симптомы наблюдались у 27,8% взрослых американцев в сравнении с 8,5% до пандемии. Похожий рост был зафиксирован среди соответствующего населения после терактов 11 сентября, вспышки лихорадки Эбола и массовых протестов в Гонконге.

Финское исследование показало, что с начала кризиса 25% из 4 тыс. опрошенных стало сниться больше кошмаров, отмечают авторы.

Андреас Мейер-Линденберг говорит, что проведенные ранее исследования о ситуациях карантина и изоляции во время таких инфекционных заболеваний, как MERS или свиной грипп, привели к росту посттравматических стрессовых расстройств, депрессивности и аддиктивных расстройств, а также к определенной стигматизации заболевших. «Подвергнутся ли такой стигматизации зараженные Covid-19, покажет время», - сказал он.

«Однако уже сейчас можно назвать факторы, укрепляющие психическую устойчивость людей во время пандемии, а также карантина и локдауна. Так, важную роль играет информационный менеджмент. Мы советуем найти для себя официальный, достоверный источник для получения информации и тратить на него лишь ограниченную часть времени в день», - говорит Мейер-Линденберг.

Центральное значение имеет также преодоление изоляции путем общения с друзьями и семьей. Необходим полноценный сон и четкая структура дня, также нужно оставаться активными, советуют ученые.

«Другие превентивные рекомендации Федеральная палата психотерапевтов опубликовала недавно в документе «Пандемия коронавируса и психические заболевания». В частности, в ней говорится: «Отвлекайте себя. Все, что отвлекает вас от пандемии коронавируса и ваших тревог, является важным отдыхом для психики. А также много пейте, но не обязательно алкоголь».