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  3 ноября 2020
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В России за сутки коронавирусом заразились свыше 18,6 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4421 (23,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 61,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 412 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 397 945 человек.

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