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  3 ноября 2020
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Число жертв коронавируса в России увеличилось на 355 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавируса скончались 355 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, большинство случаев смерти было зафиксировано в Москве – 63 и Санкт-Петербурге – 59.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 28 828 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 673 686 человек, из них выздоровели 1 251 364 человека, под медицинским наблюдением остаются 397 945 пациентов.

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