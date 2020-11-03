Число жертв коронавируса в России увеличилось на 355 человек
- Азия и мир, общество
- 13:52, 03 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 355 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Так, большинство случаев смерти было зафиксировано в Москве – 63 и Санкт-Петербурге – 59.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 28 828 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 673 686 человек, из них выздоровели 1 251 364 человека, под медицинским наблюдением остаются 397 945 пациентов.