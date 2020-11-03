Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США

CentralAsia (UZ) - Торговое представительство США (USTR) завершило проверку соответствия Узбекистана критериям Всеобщей системы преференций (ВСП) по обеспечению прав трудящихся. Торговые льготы страны в рамках программы остались неизменными, говорится в пресс-релизе USTR. Слушания продолжались с 2008 года, петицию на пересмотр статуса страны в ВСП подавал Международный форум за права трудящихся (ILRF).

«По информации посольства Узбекистана, в конце октября Офис торгового представителя при Исполнительном аппарате президента США (USTR) анонсировал решение о прекращении процедуры пересмотра применения Генеральной системы преференций (ГСП) в отношении Узбекистана по критерию обеспечения прав трудящихся. Данным решением USTR сохранил за Узбекистаном право на использование режима беспошлинной торговли с США, закрыв тем самым 12-летнее дело в отношении республики о принудительном труде», – говорится в сообщении.

Генеральная система преференций – режим беспошлинного ввоза товаров на территорию США, устанавливаемый в соответствии с законом о торговле 1974 года в отношении импорта из развивающихся стран. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ГСП (право на беспошлинные поставки в США) в августе 1994 года.

30 января этого года делегация Узбекистана во главе с министром занятости и трудовых отношений Нозимом Хусановым приняла участие на общественных слушаниях, проведенных в Офисе торгового представителя по петиции «Международного форума за права трудящихся» (ILRF). Так, подобные ежегодные слушания были инициированы в 2008 году по запросу указанной правозащитной организации, требовавшей отмены режима беспошлинной торговли в отношении Узбекистана ввиду систематического принудительного труда.

Таким образом, по итогам слушаний, изучив представленные сторонами доводы, USTR пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра преференций Узбекистана в отношении беспошлинной торговли.

США продолжат взаимодействовать с Узбекистаном для «дальнейшего прогресса в искоренении принудительного труда при сборе урожая хлопка в Узбекистане», подчеркивается в сообщении.