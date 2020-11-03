Импорт из Узбекистана в Казахстан снизился на 40%

CentralAsia (UZ) - Делегация Казахстана во главе с вице-премьером Романом Скляром посетила Узбекистан. Гостей принял премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Стороны обсуждали перспективы расширения сотрудничества и имеющиеся проблемные вопросы, сообщили местные СМИ.

«Для нас Узбекистан – основной торговый партнер в регионе. Планировали в этом году довести взаимный товарооборот до $5 млрд, но из-за пандемии сделать это сложно. За 9 месяцев снижение объемов взаимной торговли составило16,5%. Правда, наш экспорт сократился всего на процент с небольшим, а вот импорт из Узбекистана снизился на 40%. Предложил коллегам еще 64 товарные позиции, которые Казахстан может поставлять на узбекский рынок. Это различные трубы, металлопрокат, автомобили, продукция химии и нефтехимии, машиностроения, фармацевтики и пищепрома. Надеюсь, что в продвижении поможет открытый в прошлом году в Ташкенте офис «KazakhExport». Компания может привлекать экспортное торговое финансирование в местных банках для покупки казахстанских товаров, предоставляя свою страховую защиту по кредитному риску. Сегодня как раз подписали Соглашение о сотрудничестве «KazakhExport» с узбекским «Кишлокурилишбанк», предусматривающее финансирование торговых операций на $3 млн», - на своей странице в Facebook написал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков также встретился с заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние, а также перспективы дальнейшего укрепления и расширения многопланового сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, промышленной и транспортно-логистической сферах.

В данном контексте была достигнута договоренность о продолжении практического взаимодействия по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» (МЦТЭС).

Также было согласовано, что в целях обеспечения беспрепятственных поставок товаров, повышения транзитно-пропускной способности и дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества соответствующими министерствами и ведомствами двух стран будут приняты необходимые меры по своевременной и полной реализации Плана практических мер («Дорожная карта») по расширению и углублению сотрудничества Узбекистаном и Казахстаном.

Особо было подчеркнуто приоритетное значение дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в развитии транспортных коммуникаций. Положительно оценено возобновление воздушных перевозок. Обсуждены возможности открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Казахстана, строительства скоростной железной дороги «Туркестан – Шымкент – Ташкент», а также транспортного коридора «Учкудук – Кызыл-Орда».

По итогам встречи заместители Премьер-министров двух стран приняли итоговый протокол, а также План практических мер («Дорожная карта») по расширению и углублению сотрудничества Узбекистаном и Казахстаном, предусматривающий реализацию 22 конкретных проектов промышленной кооперации. Также согласовано, что данная «Дорожная карта» будет постоянно обновляться за счёт включения в неё новых инвестиционных проектов по мере их детальной выработки.