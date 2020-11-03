Подозреваемый в убийстве Маругова удерживал дома пенсионера, приковав его наручниками к кровати

// РИА Новости / Рамиль Ситдиков

CentralAsia (CA) - При обыске в московской квартире у подозреваемого в убийстве российского бизнесмена Владимира Маругова был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, который за пленником присматривал, пишет «Интерфакс».

Пенсионер сказал оперативниками, что мужчина, который при нем находился, вымогал у него квартиры.

Обоих доставили в следственный отдел для выяснения обстоятельств.

«У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области», - сказала пресс-секретарь подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Маругов, владелец и руководитель ряда компаний, в том числе мясокомбинатов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы», прозванный «колбасным королем», был застрелен из арбалета в ночь на 2 ноября у себя на даче. Его подруге удалось сбежать от преступников, и она вызвала полицию. По ее словам, напавшие требовали у Маругова деньги.

Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. От дачи показаний он отказался, отметила Врадий. Однако следствие установило, что именно он купил арбалет в Москве и принимал непосредственное участие в нападении на Маругова. Также был найден арбалет, из которого убили бизнесмена, и автомобиль, который использовали напавшие.

Следователи продолжают искать соучастника задержанного.