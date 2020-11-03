Студентам из Узбекистана, обучающимся в Таджикистане, разрешили въезд в РТ

CentralAsia (UZ) - Согласно официальному заявлению, почти тысяча студентов из Узбекистана, обучающихся в Республике Таджикистан, получили разрешение на въезд в соседнюю страну. Есть ограничения, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области, граничащей с Таджикистаном.

В Республике Таджикистан введен порядок предотвращения распространения пандемии коронавируса и ограничения въезда в страну в связи с президентскими выборами.

Сегодня правительство Таджикистана объявило, что до 50 студентов в день будут допущены к пропуску через таможенный пограничный пост «Сариосиё». (В настоящее время нет информации о том, сколько студентов может въехать с других пограничных постов.)

Для въезда в Республику Таджикистан студенты должны предоставить таможенникам копию своего паспорта, студенческого билета и результаты проверки на отсутствие коронавирусной инфекции за последние 72 часа.