В Москве тысячи посетителей ночных клубов получили уведомления о контакте с зараженными COVID-19

CentralAsia (CA) - Около 3,3 тыс. посетителей ночных развлекательных заведений Москвы получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Система чекинов для развлекательных заведений работает в Москве с 19 октября. За 2 недели было зафиксировано 46 случаев, где заболевшие ковидом могли контактировать с посетителями этих клубов, и порядка 3,3 тыс. посетителей получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших», - сказал Немерюк.

Он уточнил, что к системе чекинов присоединились более 2 тыс. столичных заведений, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространяется. Они внедрили эту систему добровольно.

Система QR-кодов

С 19 октября по 29 ноября для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 00:00 до 06:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или смс. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

По словам Немерюка, число зарегистрировавшихся в системе заведений почти втрое превысило прогнозы властей. Ежедневно эти заведения посещают 40-60 тыс. человек. За первую неделю о возможном контакте с инфицированным получили порядка 1,7 тыс. москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что инициаторами создания системы были сами развлекательные заведения. По мнению столичных властей, она позволит избежать закрытия таких мест, сократить возможные убытки организаций и занятых в индустрии людей. После того, как Роспотребнадзор официально рекомендовал регионам из-за пандемии закрыть развлекательные заведения и кафе с 23:00 до 06:00, в мэрии заявили, что считают уже принятые меры достаточными.

Как заявил ТАСС глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, система регистрации посетителей развлекательных заведений в Москве, к которой добровольно подключилась часть ресторанов и гостиниц, не вызвала серьезного оттока клиентов и снижения выручки в этой сфере. Этим она выгодна для бизнеса, в отличие от ограничения на время работы.