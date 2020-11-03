Узбекистан сократил импорт крупного рогатого скота из Казахстана, но нарастил из Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В январе-сентябре текущего года Узбекистан закупил из-за границы 34 488 голов крупного рогатого скота на 50,1 миллиона долларов. Это в 3,2 раза (или на 76 789 голов) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев прошлого года было импортировано скота на 92 миллиона долларов. Об этом сообщает Госкомстат республики.

Средняя цена на голову крупного рогатого скота, закупленного в этом году, составила 809 долларов (по сравнению с 788 долларами в прошлом году).

Несмотря на запрет на экспорт крупного рогатого скота в начале года, Казахстан сохранил лидерство по экспорту в течение последних девяти месяцев. С января текущего года в соседней стране закуплено 6 872 голов КРС (в прошлом году - 63 580 голов). В условиях ограничений, введенных Казахстаном, Узбекистан стал больше закупать скот в Кыргызстане. Если в январе-сентябре прошлого года в этой стране было закуплено 608 голов КРС, то за 9 месяцев этого года было завезено 5 870 голов КРС. Кыргызстан также планирует ограничить экспорт крупного рогатого скота из-за роста цен на мясо, но экспортеры призывают их не делать этого.

В этом году количество стран, из которых Узбекистан импортировал крупный рогатый скот, увеличилось с 14 до 18 за счет Чехии (2260 голов), Венгрии (368 голов), Литвы (161 голов) и Таджикистана (1 голова).

За девять месяцев этого года Узбекистан закупил 27 125 овец и коз на 3,9 миллиона долларов. Это в 8,8 раза меньше, чем в прошлом году (или 211 400 голов). При этом цена на них выросла с 80,1 до 145,4 доллара.

В январе-сентябре прошлого года от общего импорта овец и коз 96,2% было закуплено из Казахстана. Откуда поставлена 229581 голова овец и коз на 17,4 млн долларов. Однако в этом году в соседней стране было закуплено всего 929 голов овец (83,8 тысячи долларов).

Поголовье овец и коз, ввезенных из Кыргызстана, увеличилось с 4594 голов (2019 г.) до 24 834 голов после введения казахстанского ограничения.

Помимо Кыргызстана, с начала года Узбекистан импортировал овец и коз из России, Испании, Таджикистана и Афганистана.