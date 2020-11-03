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  3 ноября 2020
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В Узбекистане против работников завода GTL, устроивших беспорядки, возбуждено уголовное дело
Продолжение: В Узбекистане начали выплачивать просроченную зарплату рабочим после массовых протестовПредыстория: В Узбекистане тысячи рабочих завода по производству жидкого топлива начали забастовку (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Кашкадарье в отношении рабочих завода GTL, принимавших участие в беспорядках, возбуждено уголовное дело за уничтожение имущества предприятия и хулиганские действия.

Как сообщают «Новости Кашкадарьи», это статья 173, часть 2, пункт «в» - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества и статья 277, часть 2, пункт «б», «в», «е» - «Хулиганство». Точное число людей, привлеченных к следствию, пока неизвестно.

Специалисты оценили ущерб, нанесенный во время погромов в 480 миллионов сумов (более 46 тысяч долларов США).

Сообщается, что участниками беспорядков выведено из строя: 19 видеокамер, 9 письменных столов, 33 кондиционера и прочая техника.

Ранее сообщалось, что 21 октября тысячи рабочих на строящемся объекте в Гузорском районе Кашкадарьи устроили беспорядки, штурмовав административное здание объекта. Представитель компании заявил, что беспорядки начались после того, как рабочих не покормили. 22 октября рабочий заявил, что помимо просроченной зарплаты и проблем с питанием, одной из основных причин беспорядков были карантинные ограничения, из-за которых смены откладывались, а рабочих вынуждали оставаться на строительной площадке предприятия в течение длительного периода времени, не позволяя им видеться с близкими.

В официальном сообщении Министерства энергетики отмечалось, что массовое недовольство рабочих и их неуправляемость повлекли за собой разгром офисных помещений (битье оконных стекол, офисной техники, местами мародерство) генеральных подрядных организаций (Enter Engineering, Hyundai Engineering), субподрядных организаций, в том числе и офис заказчика (Uzbekistan GTL), а также других временных зданий и сооружений (столовая, склады, КПП и другие).

Завод GTL Enter Engineering – одно из самых инновационных производственных предприятий в регионе, специализирующееся на производстве синтетического жидкого топлива.

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