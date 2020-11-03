Стартует десятый ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум

CentralAsia (CA) - Агентство США по международному развитию (USAID) проведет десятый ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум в виртуальном формате. Международный форум по развитию региональной торговли в Центральной Азии состоится 16-20 ноября 2020 года.

Как сообщили в посольстве США в Бишкеке, в этом году тема форума «Центральная Азия – развитие и процветание» будет посвящена изучению новых тенденций и реакции рынка в Центральной Азии во время экономического восстановления после COVID-19. Пятидневное мероприятие будет полностью виртуальным и пройдет на нескольких онлайн-платформах, включая Zoom, Facebook Live и YouTube, объединяя на одной площадке международных и местных экспертов и новаторов.

Зарегистрированные участники могут в режиме реального времени подключаться к онлайн-сессиям, ключевым выступлениям и семинарам. Они могут участвовать в дискуссиях на разные темы: влияние COVID-19 на региональные цепочки поставок, восстановление туризма в Центральной Азии, развитие регионального энергетического рынка, региональные проблемы и возможностях электронной торговли, налаживание диалога между государственным и частным секторами, опыт женщин-предпринимателей из региона и другое.

Кроме того, во время форума состоятся онлайн-переговоры более 20 производителей плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с потенциальными партнерами по всему региону и за его пределами в рамках виртуального ритейл-форума Мир торговли.

За последнее десятилетие Центрально-Азиатский торговый форум объединил более 5000 представителей государственного и частного секторов из более 30 стран с целью узнать о новых тенденциях, обменяться идеями, развивать контакты и вести бизнес. За последнее десятилетие товарооборот между странами Центральной Азии увеличился более чем вдвое и составил около 6 миллиардов долларов США в год.