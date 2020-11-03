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  3 ноября 2020
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В Австрии объявили трехдневный траур из-за террористического нападения в Вене
Предыстория: В центре Вены произошел теракт, есть убитые и раненые

CentralAsia (CA) -  Правительство Австрии с 3 по 5 ноября объявило государственный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в центре Вены 2 ноября.

3 ноября в 12:00 по местному времени будет объявлена общенациональная минута молчания, государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены.

«События 2 ноября 2020 года потрясли всю нашу страну. Австрийская Республика была, есть и всегда будет нацией диалога и уважения друг к другу. Мы будем решительно защищать наши свободу, демократию и ценности всеми необходимыми средствами. Кроме того, мы будем вместе с нашими международными партнерами бороться против терроризма и экстремизма», - говорится в сообщении правительства.

В понедельник вечером в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В результате нападения погибли 4 человека, ранены около 20 человек.
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